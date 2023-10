“Descubra as novidades da Urbanização de Curitiba S/A em 2023: 508 – Sítio Cercado (Antihorário), 546 – S. Cercado / Boqueirão, 680 – Rurbana, 875 – Bigorrilho”

Transporte público em Curitiba: Conheça as linhas de ônibus

A cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, conta com um eficiente sistema de transporte público que atende a diversas regiões da cidade. Entre as linhas de ônibus disponíveis, destacam-se as seguintes:

Linha 508 – Sítio Cercado (Antihorário)

A linha 508 percorre o bairro Sítio Cercado em sentido antihorário, atendendo aos moradores da região e proporcionando uma opção de deslocamento rápido e seguro.

Linha 546 – S. Cercado / Boqueirão

A linha 546 faz o trajeto entre os bairros Sítio Cercado e Boqueirão, facilitando o acesso dos moradores dessas localidades a diferentes pontos da cidade.

Linha 680 – Rurbana

A linha 680 é uma opção de transporte público para quem vive em áreas rurais próximas a Curitiba. Ela conecta essas regiões ao centro da cidade, permitindo que os moradores tenham acesso a serviços e oportunidades.

Linha 875 – Bigorrilho

A linha 875 atende ao bairro Bigorrilho, proporcionando aos moradores desse local uma opção de transporte público eficiente e confortável.

A Urbanização de Curitiba S/A é responsável pela gestão e operação dessas linhas de ônibus, visando sempre oferecer um serviço de qualidade aos usuários. A empresa está comprometida em garantir a mobilidade urbana e contribuir para o desenvolvimento da cidade.

Fonte: www.urbs.curitiba.pr.gov.br