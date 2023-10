Festival Gastronômico Alemão no Mercado Municipal Capão Raso em Curitiba: Delícias da culinária alemã com descontos imperdíveis!

Festival Gastronômico Alemão no Mercado Municipal Capão Raso

A partir desta quinta-feira, 19, o Mercado Municipal Capão Raso, em Curitiba, está realizando um festival gastronômico alemão imperdível. O evento apresenta uma diversidade de pratos e lanches da culinária alemã, com valores variando de R$ 10 a R$ 35. Além disso, você poderá desfrutar de chope submarino e vinhos alemães com desconto de 35%. O festival será realizado até o dia 28 de outubro.

Opções inovadoras com inspiração alemã

O festival traz opções inovadoras com uma pitada de inspiração alemã. Você poderá experimentar tapioca recheada com linguiça Blumenau e queijo meia cura, crepe de strudel de maçã, yakissoba com molho quatro queijos e linguiça Blumenau, pastel de linguiça de pernil e até mesmo um sushi com toque “alemão” (uramaki com camarão empanado e cream cheese, coberto com crocante de farinha panko e bacon).

Pratos tradicionais alemães

No cardápio, encontram-se pratos alemães tradicionais, como bratkartoffeln (batatas com cebola roxa, cominho, bacon, pimenta e páprica), spätzle (uma massa artesanal servida com molho de nata defumada, cupim assado e cogumelos paris) e bockwurst (salsichas bock e bratwurst temperadas com cebola roxa, queijo muçarela, mostarda escura e cebolinha verde, acompanhadas de chucrute e batata frita).

Deliciosas sobremesas alemãs

Para finalizar sua experiência gastronômica, o festival oferece opções de sobremesa, como strudel de maçã, pretzel com sorvete e donauwelle (um bolo com creme de baunilha, chocolate meio amargo e cereja, uma receita que homenageia o Rio Danúbio, o segundo rio mais longo da Europa, que nasce na Floresta Negra, na Alemanha).

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.estadao.com.br