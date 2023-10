Três pessoas ficam feridas, uma em estado gravíssimo, após acidente na BR-116 em Curitiba

<title>Acidente na BR-116 em Curitiba</title> <h1>Três pessoas ficam feridas em acidente na BR-116 em Curitiba</h1> Três pessoas ficaram feridas, uma delas em estado gravíssimo, após um acidente na BR-116, trecho conhecido como Linha Verde, na região do bairro Pinheirinho, em Curitiba. A colisão envolveu dois carros e uma moto, e foi registrada na tarde desta sexta-feira (20).

<h2>Detalhes do acidente</h2> De acordo com o repórter Tiago Silva, da RICtv, o motorista de um Palio perdeu o controle da direção, passou pelo canteiro central da rodovia e bateu de frente contra um carro, modelo Spin. Uma moto também foi atingida. O motorista do Palio ficou em estado grave, foi socorrido pelo Siate e levado ao hospital. <h2>Depoimento do condutor da Spin</h2> O condutor da Spin, Geovane, disse que ter saído ileso do acidente foi um milagre. “Toda a viagem que eu faço, eu rezo um terço. É um milagre de Deus, acreditar que eu estou vivo, estou bem, não tem explicação, é um milagre”, disse emocionado. “A primeira coisa que a gente pensa é a família, a esposa, os filhos”, relatou. <h2>Atualização</h2> 20 out 2023, às 13h55. Atualizado às 14h08. <h2>Fonte</h2> Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: ric.com.br