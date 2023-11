“Resgate dramático: Homem fica preso por 10 minutos em Umbará, Curitiba”

Homem fica preso em Unidade de Saúde em Curitiba

Um incidente inusitado ocorreu no bairro Umbará, em Curitiba, nesta segunda-feira (20). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, um homem ficou preso dentro de uma Unidade de Saúde por cerca de 10 minutos.

Resgate realizado pelos bombeiros

Após receberem o chamado, os bombeiros se dirigiram imediatamente ao local para realizar o resgate do homem. Com agilidade e eficiência, a equipe conseguiu libertá-lo em poucos minutos.

Segurança nas Unidades de Saúde

Esse incidente levanta questões sobre a segurança nas Unidades de Saúde. É fundamental que sejam adotadas medidas preventivas para evitar situações como essa, garantindo a integridade física e o bem-estar de todos os usuários.

Notícias de Curitiba e Região

Para ficar por dentro das últimas notícias de Curitiba e região, acesse a Gazeta do Bairro. Lá você encontrará informações atualizadas sobre diversos assuntos, incluindo eventos, cultura, esportes e muito mais. Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Fonte: gazetadobairro.com.br

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.bandab.com.br