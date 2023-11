Empresário fundador da rede Jacomar será velado e enterrado em Curitiba

<title>Falecimento do Empresário Jacob Pankratz</title> <h1>Falecimento do Empresário Jacob Pankratz</h1>

<h2>Empresário Jacob Pankratz será velado e enterrado em Curitiba</h2> O empresário Jacob Pankratz, fundador da rede de supermercados Jacomar, faleceu no último domingo (19) aos 91 anos. O velório e o enterro serão realizados nesta segunda-feira (20) em Curitiba. <h2>Informações sobre o velório</h2> O velório do empresário Jacob Pankratz será realizado na 1ª Igreja Evangélica Irmãos Menonitas do Boqueirão (IEIMB) – Igreja da Cruz Verde, localizada na Rua Waldemar Loureiro Campos, 3319, bairro Xaxim, em Curitiba. O horário do velório será das 7h às 14h. Em seguida, às 14h, ocorrerá o culto de despedida. <h2>Informações sobre o enterro</h2> O enterro de Jacob Pankratz está marcado para às 16h no Cemitério Municipal do Boqueirão. <h2>Legado e família</h2> Jacob Pankratz deixa uma irmã, 8 filhos, noras e genros, netos e bisnetos. Sua trajetória como empreendedor e fundador da rede de supermercados Jacomar será sempre lembrada. <h2>Receba notícias de Curitiba</h2> Quer ficar por dentro das notícias de Curitiba? Acesse o site da <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Gazeta do Bairro</a> e confira as últimas informações da região. Data da publicação: 20 de novembro de 2023, às 06h54.

