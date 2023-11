“Prefeitura de Curitiba abre agendamento para últimas cirurgias gratuitas de castração de cães e gatos”

A Prefeitura de Curitiba abre agendamentos para cirurgias de castração gratuita

A partir das 12h desta segunda-feira (20/11), a Prefeitura de Curitiba estará abrindo os agendamentos para as últimas cirurgias do Programa Municipal de Castração Gratuita deste ano. Serão disponibilizadas 600 vagas para castração de cães e gatos, que serão realizadas em clínicas contratadas recentemente pela Prefeitura. Além disso, serão abertas mais 50 vagas para a castração de filhotes de cães.

Para realizar a inscrição, os interessados devem acessar a área de eventos do site da Rede de Proteção Animal. Serão atendidos animais de tutores, protetores e ONGs de todas as regiões da cidade.

As cirurgias serão realizadas entre os dias 27 de novembro e 8 de dezembro, nos seguintes endereços:

Baby Dog – R. Dr. Goulin, 26 – Alto da Glória

Cemevet – R. Manoel das Chagas Lima, 211 – São Braz

Clinicão – R. Vicente Geronasso, 1480 – Boa Vista

Solarium – R. Evaristo Berleze, 144 – Bacacheri

CMV – R. Antônio Schiebel, 406 – Boqueirão

Samivet – R. Carlos Essenfelder, 2495 – Boqueirão

Santa Cândida – R. Fernando de Noronha, 2843 – Santa Cândida

Vetsol – R. José de Oliveira Franco, 2685 – Bairro Alto

Castração pediátrica

Também serão abertas, a partir das 12h desta segunda-feira (20/11), as vagas de inscrições para a castração de filhotes de cães. As inscrições devem ser feitas pelo site da Rede de Proteção Animal.

Esse serviço é realizado em parceria com o Centro de Medicina Veterinária do Coletivo (CMVC), da Universidade Federal do Paraná (UFPR), e ocorrerá ao longo do mês de dezembro no Centro de Medicina Veterinária do Coletivo, localizado na Rua dos Funcionários, 1.540, no Setor de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Paraná.

As vagas são limitadas e exclusivas para cães resgatados por protetores independentes. Os animais, tanto machos quanto fêmeas, devem ter entre 2 e 6 meses de idade, estar com o esquema vacinal em dia e pesar no mínimo 2 quilos.

Com essas últimas cirurgias, a Prefeitura de Curitiba alcançará a marca de 22 mil castrações gratuitas em 2023. Desde 2017, já foram beneficiados 115.300 cães e gatos pelo Programa Municipal de Castração Gratuita.

A castração é uma política pública de saúde única na cidade de Curitiba e apresenta vantagens tanto para prevenir o abandono de animais nas ruas quanto para a saúde dos pets, pois pode evitar o aparecimento de tumores e outras doenças.

Procuração eletrônica

Para atender à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e às resoluções do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), o site da Rede de Proteção Animal permite indicar quem será o acompanhante do animal no dia da cirurgia, caso o responsável não possa comparecer.

Além disso, todos os animais atendidos pelo programa recebem um microchip eletrônico de identificação, com um código exclusivo vinculado aos dados do cidadão responsável pelo animal.

Os animais sob os cuidados de protetores têm seus dados vinculados ao que levam para a castração até que sejam devidamente transferidos ao novo responsável quando adotados. O uso indevido desses dados, como para reserva e cessão de vagas, pode resultar na suspensão do acesso ao benefício.

