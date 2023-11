“Fundador do Grupo Jacomar falece aos 92 anos: todas as unidades do supermercado fechadas hoje”

<title>Todas as unidades do supermercado estarão fechadas nesta segunda-feira</title> <h1>Todas as unidades do supermercado estarão fechadas nesta segunda-feira</h1> Lorena Pelanda - 20 de novembro de 2023, 08:20

O corpo do fundador do Grupo Jacomar, Jacob Pankratz Filho, de 92 anos, será enterrado hoje à tarde (20), no Cemitério Municipal do Boqueirão, em Curitiba. O empresário morreu neste domingo (19), em casa. A causa da morte não foi divulgada. Em nota, o grupo divulgou que "O Sr. Jacob deixa oito filhos, netos, bisnetos e um importante legado construído sobre valores inegociáveis: a valorização da família e o respeito a todas as pessoas. Seu falecimento deixa ainda imensa lacuna entre amigos e colegas, que o admiravam como servo de Deus, homem alegre, bondoso e dedicado à família". Todas as unidades do supermercado Jacomar estarão fechadas nesta segunda-feira. Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: paranaportal.uol.com.br