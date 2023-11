“Jacob Pankratz Filho, fundador dos Supermercados Jacomar, falece aos 91 anos”

Fundador dos Supermercados Jacomar falece aos 91 anos

No último domingo, dia 19 de novembro de 2023, Jacob Pankratz Filho, um dos fundadores dos Supermercados Jacomar, faleceu em sua residência, em Curitiba. A causa da morte não foi divulgada.

Velório e sepultamento

O velório de Jacob Pankratz Filho será realizado na Igreja Irmãos Menonitas, localizada no bairro Boqueirão. Já o sepultamento está agendado para esta segunda-feira, dia 20, às 17 horas, no Cemitério Municipal do Boqueirão.

Fonte: www.jornale.com.br