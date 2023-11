Prefeitura de Curitiba firma parceria com Embaixada do Reino Unido para fortalecer ensino de inglês nas escolas municipais

Notícias de Curitiba – Programa UK Brazil SkilIs for Prosperity

Programa UK Brazil SkilIs for Prosperity em Curitiba

Além do programa Curitibinhas Poliglotas, as escolas municipais ganharam mais um reforço no ensino da língua inglesa. Nesta segunda-feira (20/11), o prefeito Rafael Greca assinou com Embaixada do Reino Unido o plano de trabalho do Programa UK Brazil SkilIs for Prosperity (Habilidades para Prosperidade), iniciativa do governo britânico para melhoria do ensino da língua inglesa com a oferta de recursos pedagógicos virtuais a estudantes e professores.

“Recebemos com muita alegria mais esta oportunidade de preparar o magistério municipal e os curitibinhas para o aprendizado da língua inglesa”, disse o prefeito, ao lado do cônsul honorário do Reino Unido Adam Paul Patterson e da secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila.

“O inglês é um passaporte para um mundo competitivo”, pontuou Patterson. O Skills for Prosperity é uma ação global do governo do Reino Unido já implementada em nove países (Brasil, México, Egito, Nigéria, Quênia, África do Sul, Filipinas, Malásia e Indonésia) que visa apoiar o crescimento econômico e a redução da pobreza.

No Brasil, o foco é o ensino de qualidade da língua Inglesa nas redes públicas para os anos finais do Ensino Fundamental, com equidade e inclusão social, fomentando o desenvolvimento de competências para melhores oportunidades pessoais e profissionais.

Curitibinhas Poliglotas desde pequenos

O Curitibinhas Poliglotas foi lançado em 2019 e beneficia atualmente 136 escolas e 11,4 mil estudantes, seja com carga extensiva ou prática de Língua Estrangeira em tempo ampliado. O programa ensina cinco opções de idiomas: inglês, espanhol, italiano, francês e alemão.

Presenças na assinatura

Estiveram na assinatura o secretário da Defesa Social e Trânsito, Péricles de Matos; o assessor de Relações Internacionais, Rodolpho Zannin Feijó; a superintendente de Gestão Educacional, Andressa Pereira; e a diretora do Departamento de Ensino Fundamental, Simone Zampier, além dos vereadores Mauro Bobato e Rodrigo Reis.

