Mutirão Emprega Mais Curitiba oferece 3,5 mil vagas de trabalho em diversas áreas

Mutirão de Empregos em Curitiba

<h2>50 empresas participam da ação de empregabilidade, com a oferta de oportunidades em diversas áreas</h2> No dia 21 de novembro de 2023, acontecerá um mutirão de empregos em Curitiba, oferecendo 3,5 mil vagas de trabalho com carteira assinada em diversas áreas. O evento será realizado no Terminal da CIC, a partir das 9h. A iniciativa do Mutirão Emprega Mais Curitiba é do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda. Segundo a pasta, 50 empresas participarão do mutirão de empregos. As entrevistas com os interessados acontecerão durante o evento, das 9h às 16h. As senhas para atendimento serão entregues até as 12h. "Os mutirões da série Emprega Mais Curitiba oferecem oportunidade para toda a população que busca uma colocação no mercado de trabalho. São muitas vagas de emprego, em diversos segmentos da economia. Há vagas tanto para quem busca o primeiro emprego quanto para quem procura uma recolocação. É o mais importante evento de empregabilidade realizado na Capital", destaca o secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes. <h2>Como participar do Mutirão Emprega Mais Curitiba</h2> O mutirão de empregos em Curitiba ocorrerá no dia 21 de novembro, das 9h às 16h. Para participar, os interessados devem comparecer ao Terminal da Cidade Industrial de Curitiba, localizado na Rua Pedro Gusso, 3840, na CIC. É necessário levar os documentos pessoais e a carteira de trabalho. Ter um currículo também é um diferencial. De acordo com o Governo do Estado, que organiza o feirão de empregos, 50 empresas participarão do evento, oferecendo oportunidades em diversas áreas. O mutirão complementa a série de ações promovidas pela Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda. Durante este ano, o Sine da Capital promoveu ações de empregabilidade focadas na recolocação de pessoas com 50 anos ou mais, pessoas negras, comunidade LGBTQIA+ e trabalhadoras e trabalhadores PCD, além de mutirões para preenchimento de vagas na área da segurança, saúde e postos temporários de trabalho. Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro. <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">gazetadobairro.com.br</a>

Fonte: paranaportal.uol.com.br