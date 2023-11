“Reforma de 120 estações-tubo em Curitiba: Confira as datas e locais das obras”

<title>Reforma de Estações-Tubo em Curitiba</title> <h1>Reforma de Estações-Tubo em Curitiba</h1> Entre esta segunda (13) e o próximo dia 23 de novembro pelo menos oito estações-tubo, serão desativadas parcial ou totalmente, para obras de manutenção. O projeto prevê a reforma dos pisos e a adequação das portas destinadas a pessoas com deficiência. O trabalho, dividido em lotes, prevê que a cada semana um grupo de estações entre em obras. Até janeiro, serão reformadas 120 estações-tubo, com investimento de R$ 6,4 milhões. <h2>Lista de estação-tubo que vão passar por reforma entre os dias 13 e 23 de novembro</h2> <ul> <li>Estação-tubo Terminal Pinheirinho sentido Terminal Sítio Cercado (13/11 a 16/11);</li> <li>Estação-tubo Érico Veríssimo sentido Terminal Sítio Cercado (13/11 a 18/11);</li> <li>Estação-tubo Terminal Capão da Imbuia sentido Terminal Cabral (14/11 a 22/11);</li> <li>Estação-tubo Guadalupe sentido Terminal Sítio Cercado (15/11 a 21/11);</li> <li>Estação-tubo Praça Tiradentes/Nestor de Castro sentido Terminal Santa Felicidade (15/11 a 21/11);</li> <li>Estação-tubo Terminal Centenário sentido Marechal Deodoro (17/11 a 21/11);</li> <li>Estação-tubo Quintandinha sentido Terminal Sítio Cercado (17/11 a 23/11);</li> <li>Estação-tubo Sagrado Coração sentido Terminal Pinheirinho (17/11 a 23/11).</li> </ul> Lembre-se de usar as seguintes instruções: <ol> <li>Colocar subtítulos</li> <li>Otimizar o SEO com as melhores práticas para o post aparecer na busca do Google.</li> <li>Remover do conteúdo qualquer palavra que use baixar, baixe, salvar, download, rock, rock content, writeracess, writer acess, nome do autor ou empresa que são nomes das ferramentas.</li> <li>Ao final tente ranquear a palavra-chave “noticias de curitiba” com o link da Gazeta do Bairro exemplo: Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro.</li> <li>O único link permitido seria <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">gazetadobairro.com.br</a></li> </ol> Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro.

Fonte: paranaportal.uol.com.br