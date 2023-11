Empate bom, pra ninguém

Reportagem Admilson Leme

O Athletico-PR empatou com o Bahia, por 1×1,na tarde deste domingo (12/11), na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 34° rodada do Brasileirão.

O resultado não foi bom para ninguém. Os baianos seguem ameaçados pelo rebaixamento, os paranaenses seguem distantes do G6.

Primeiro Tempo

Com objetivos distintos na competição, o Bahia foi superior na primeira etapa, com diversas oportunidades

porém não conseguiu abrir o placar, graças a falta de pontaria e a ótimas defesas do goleiro Bento.

O Athletico-PR apostou nos contra-ataques, mas sem sucesso.

Segundo Tempo

O segundo tempo foi mais movimentado, tanto que aos 24 minutos, Gilberto dominou dentro da área, Esquivel chegou na forte na dividída e cometeu pênalti. Everaldo cobrou forte no canto direito, e abriu o placar.

Aos 41′, Zapelli cobrou escanteio na cabeça de Canobbio, que subiu mais alto que zaga do Bahia e empatou a partida.

Ja nos acréscimos Kanu chutou para defesa de Bento. No rebote, Rezende aproveitou e chutou, para outra grande defesa de Bento, que impediu a derrota.

Como Fica

O Athletico, está com 51 pontos, na sétima posição. E briga por uma vaga na Libertadores de 2024, mas está com seis pontos a menos que o Flamengo, primeiro time no G6.

Bahia chegou a 38 pontos, e está em 16º, um ponto do Z4.

Próximos Jogos

O campeonato ira parar por duas semanas, para os jogos das seleções na Data Fifa.

O Bahia enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena.

O Athletico-PR recebe o Vasco na Ligga Arena.

Os dois jogos serão disputados no dia 25, às 19h30.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro 2023

34ª rodada – 12/11/2023

Bahia x Athletico

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Victor Hugo e Luciano Juba; Rezende, Acevedo e Thaciano (Yago Felipe); Cauly (Rafael Ratão), Biel (Ademir) e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Athletico: Bento; Cacá, Thiago Heleno e Matheus Felipe (Thiago Andrade); Cuello (Vitor Bueno), Fernandinho, Hugo Moura (Christian) e Esquivel; Bruno Zapelli (Danielzinho), Willian Bigode (Arriagada) e Canobbio. Técnico: Wesley Carvalho.

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Gols: Everaldo, aos 27/2T (BAH). Canobbio, aos 42/2T (CAP).

Cartões amarelos: Kanu e Everaldo (BAH); Hugo Moura, Cacá, Fernandinho, Canobbio (CAP).