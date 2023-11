“Descubra o incrível complexo que acompanha a estátua no Umbará!”

<title>Projeto no Umbará - Complexo e Estátua | Notícias de Curitiba</title> <h1>Projeto no Umbará: Complexo e Estátua</h1>

<h2>Um grande complexo no coração do Umbará</h2> O projeto no Umbará, localizado em Curitiba, traz muito mais do que apenas uma estátua. Um grande complexo faz parte dessa iniciativa que promete encantar moradores e visitantes. <h2>A estátua que chama a atenção</h2> Uma das principais atrações desse projeto é a estátua imponente que se destaca na paisagem. Com um design único e detalhes impressionantes, ela se torna um marco na região. <h2>Um complexo para todos</h2> O complexo oferece diversas opções de entretenimento e lazer para todas as idades. Com áreas verdes, playgrounds, quadras esportivas e espaços para eventos, há sempre algo para fazer no Umbará. <h2>Um local para relaxar e se divertir</h2> Além das opções de lazer, o projeto no Umbará também conta com áreas de descanso e contemplação. É o lugar perfeito para relaxar, fazer um piquenique em família ou simplesmente apreciar a natureza. <h2>Notícias de Curitiba na Gazeta do Bairro</h2> Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro. Fique por dentro de tudo o que acontece na cidade e aproveite para conhecer mais sobre o projeto no Umbará. <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">gazetadobairro.com.br</a>

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.bemparana.com.br