“Prefeito em exercício de Curitiba participa de evento importante no Umbará”

Notícias de Curitiba: Prefeito em exercício participa de evento no Umbará

No último domingo, dia 12 de novembro de 2023, o prefeito em exercício de Curitiba, Eduardo Pimentel, marcou presença em um importante evento realizado no bairro Umbará. A participação do prefeito foi registrada em uma foto tirada por José Fernando Ogura, da Secretaria Municipal de Comunicação Social (SMCS).

O evento contou com a presença de diversas autoridades e representantes da comunidade local. Eduardo Pimentel aproveitou a oportunidade para destacar a importância do bairro Umbará para a cidade de Curitiba e ressaltou o compromisso da administração municipal em promover melhorias e investimentos na região.

Com a presença do prefeito em exercício, o evento foi marcado por discursos motivadores e pela apresentação de projetos e ações que visam o desenvolvimento e o bem-estar da população do Umbará.

A participação do prefeito em eventos como esse demonstra o comprometimento da administração municipal em ouvir e atender às demandas da comunidade, buscando sempre o crescimento e a melhoria da qualidade de vida dos curitibanos.

