“Monumento monumental: conheça a estátua que levou uma década para ser construída em Curitiba”

Estátua é inaugurada no bairro Umbará, em Curitiba

A cidade de Curitiba, no estado do Paraná, acaba de ganhar uma nova atração: uma estátua que foi inaugurada no bairro Umbará. A construção dessa obra de arte levou 10 anos para ser concluída e agora está aberta para visitação.

Curiosidades sobre a estátua

Além de sua imponência, a estátua possui algumas curiosidades interessantes. Confira abaixo:

A estátua foi esculpida por um renomado artista local, que dedicou anos de trabalho para criar essa obra magnífica.

Ela é feita de um material resistente e durável, garantindo que permaneça intacta por muitos anos.

A estátua representa um símbolo importante para a cidade de Curitiba, refletindo sua cultura e história.

Seu tamanho impressionante atrai a atenção de moradores e turistas, que não deixam de registrar esse momento único.

Essas são apenas algumas curiosidades sobre a estátua. Vale a pena visitá-la e conhecer mais detalhes sobre essa obra de arte.

