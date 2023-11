“Agentes da Setran de Curitiba intensificam monitoramento para melhorar o trânsito na região”

Monitoramento de trânsito em Curitiba

Para melhorar a fluidez do trânsito na cidade de Curitiba, a Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) está implementando um novo sistema de monitoramento na região. Com o objetivo de auxiliar os motoristas e evitar congestionamentos, agentes da Setran estarão responsáveis por acompanhar e controlar o tráfego.

Esse monitoramento será realizado por meio de câmeras de segurança estrategicamente posicionadas em pontos-chave da cidade. Com o auxílio dessas câmeras, os agentes da Setran poderão identificar rapidamente qualquer problema no trânsito, como acidentes, obras ou engarrafamentos, e tomar as medidas necessárias para solucionar a situação.

Além disso, a Setran também utilizará informações em tempo real sobre o trânsito, obtidas por meio de sensores instalados nas vias. Esses sensores captam dados como velocidade dos veículos, volume de tráfego e tempo de percurso, permitindo que os agentes da Setran tenham uma visão completa e atualizada da situação do trânsito em Curitiba.

Com essas medidas, a expectativa é que o trânsito na cidade se torne mais fluido e seguro, beneficiando tanto os motoristas quanto os pedestres. Além disso, a Setran também poderá utilizar essas informações para planejar melhorias na infraestrutura viária, como a criação de novas vias ou a implementação de semáforos inteligentes.

Portanto, é importante que os motoristas estejam atentos às informações fornecidas pela Setran, seja por meio de aplicativos de trânsito ou pelos painéis de mensagens nas vias. Seguir as orientações dos agentes de trânsito e respeitar as regras de tráfego também são fundamentais para garantir a segurança de todos.

Fonte: www.bandab.com.br