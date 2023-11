“Preso em flagrante: Homem furta carne e facas de hipermercado e dá facada em segurança”

Homem é preso após furtar carne e facas de hipermercado em Curitiba

Um homem suspeito de furtar carne e facas de um hipermercado no bairro Rebouças, em Curitiba, foi preso após dar uma facada no segurança que tentou impedi-lo.

O incidente ocorreu no último sábado, quando o suspeito foi flagrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento colocando os produtos dentro de uma mochila. Ao ser abordado pelo segurança, o homem reagiu de forma violenta, desferindo uma facada no abdômen do funcionário.

O segurança foi socorrido e encaminhado ao hospital, onde passou por cirurgia e se recupera bem. Já o suspeito foi detido pela polícia e levado à delegacia para prestar depoimento.

De acordo com as autoridades, o homem possui passagens anteriores por furto e estava em liberdade condicional. Ele responderá por furto qualificado e tentativa de homicídio.

Esse incidente serve como alerta para a importância da segurança nos estabelecimentos comerciais. É fundamental que os funcionários estejam preparados para lidar com situações de risco e que os estabelecimentos invistam em sistemas de vigilância eficientes.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.bandab.com.br