“Motorista escapa ileso após capotar e cair em rio em Curitiba”

Motorista capota e cai com carro em rio em Curitiba

No início da manhã deste domingo (12/11), um motorista capotou e caiu com o carro em um rio no bairro Sítio Cercado, em Curitiba (PR). Apesar do acidente, o condutor saiu ileso.

O incidente ocorreu por volta das 6h, quando o motorista perdeu o controle do veículo e acabou capotando, parando dentro do rio. Felizmente, o condutor conseguiu sair do carro sem ferimentos.

A equipe de resgate foi acionada e compareceu ao local para prestar assistência. O carro foi retirado do rio com o auxílio de um guincho.

Segurança no trânsito

Esse acidente serve como um lembrete sobre a importância de seguir as regras de trânsito e dirigir com responsabilidade. A velocidade excessiva e a falta de atenção são algumas das principais causas de acidentes como esse.

É fundamental respeitar os limites de velocidade, utilizar o cinto de segurança e estar atento às condições da via. Além disso, é importante evitar o uso de celular ao volante e nunca dirigir sob o efeito de álcool ou drogas.

