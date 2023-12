“Reforma das estações-tubo em Curitiba: Confira as datas de desativação e saiba como será o processo”

<title>Reforma das Estações-Tubo em Curitiba</title> <h1>Reforma das Estações-Tubo em Curitiba</h1>

<h2>Novas desativações de estações-tubo em Curitiba</h2> A partir desta segunda-feira (11), algumas estações-tubo serão desativadas em Curitiba. Essa medida é necessária para a realização de reformas nos espaços do transporte público curitibano, conforme informado pela Urbs (Urbanização de Curitiba). O trabalho de reforma das estações-tubo curitibanas é dividido em lotes, e cada semana um grupo de equipamentos entra em obras. Hoje (11), a estação-tubo Rodoferroviária, sentido Praça Tiradentes, será desativada. Essa medida será válida até o próximo dia 18. O cronograma de obras da Urbs prevê a desativação das seguintes estações ainda nesta semana: <ul> <li>Estação-tubo Westhpalen-Getúlio Vargas, sentido Centro (13/12 a 19/12)</li> <li>Estação-tubo Comendador Fontana, sentido Centro Cívico/Cabral (13/12 a 19/12)</li> <li>Estação-tubo Terminal Hauer, sentido terminal Capão Raso (15/12 a 22/12)</li> <li>Estação-tubo Praça Rui Barbosa, sentido CIC (15/12 a 22/12)</li> </ul> Os passageiros devem ficar atentos, pois durante o período de obras as estações-tubo serão desativadas parcialmente ou integralmente. A revitalização dos espaços é feita em lotes, visando minimizar os impactos aos usuários do transporte público em Curitiba. Ao todo, serão reformadas 120 estações-tubo, com um investimento total de R$ 6,4 milhões. Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro. <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">gazetadobairro.com.br</a>

Fonte: paranaportal.uol.com.br