“Engavetamento com feridos na pista sentido Campo Largo, próximo à ponte do Rio Barigui”

Engavetamento de veículos deixa uma pessoa ferida em Curitiba

No dia 11 de dezembro, um engavetamento envolvendo quatro veículos ocorreu na pista sentido Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O acidente aconteceu próximo à ponte do Rio Barigui, no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

De acordo com informações do Blog Plantão de Polícia, uma pessoa ficou ferida em decorrência do acidente. A vítima recebeu atendimento médico no local e foi encaminhada para um hospital próximo.

Fonte: www.bemparana.com.br