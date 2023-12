Três suspeitos morrem em confronto ao tentar desovar corpo de vítima de sequestro próximo ao rio Passaúna

Três suspeitos morrem em confronto durante tentativa de desovar corpo de vítima de sequestro em Curitiba

No último domingo (10), três suspeitos foram mortos em um confronto com o Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial da Polícia Militar (BPRONE), enquanto seguiam para desovar o corpo de um rapaz vítima de sequestro. O incidente ocorreu na Estrada da Colônia Augusta, no bairro Augusta, em Curitiba, às margens do rio Passaúna.

De acordo com o tenente Miranda, do BPRONE, a ocorrência teve início por volta das 17h, na Vila Sandra, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). Um jovem de 21 anos, que teria furtado R$ 30 mil de um traficante, foi sequestrado dentro de casa na frente de sua família.

“No fim da tarde de hoje, as equipes RONE tomaram conhecimento, através do COPOM, de uma ocorrência onde três indivíduos portando armas de fogo invadiram uma residência na Vila Sandra, aqui na Cidade Industrial de Curitiba, e utilizando de bastante violência, grave ameaça, inclusive desferindo várias coronhadas nas pessoas que estavam nessa residência, acabaram sequestrando um masculino, de 21 anos”, detalhou o tenente.

Os criminosos colocaram o rapaz dentro de um Volkswagen Golf prata e fugiram em alta velocidade. Após três horas de busca, a equipe policial encontrou o veículo por volta das 20h.

“Diante dessa informação, as equipes RONE intensificaram o patrulhamento pela região do CIC e alguns instantes depois, já mais no início da noite, uma nova solicitação indicando que um veículo com as mesmas características do utilizado nesse sequestro teria sido avistado nas proximidades do rio Passaúna. Essa solicitante teria escutado um disparo de arma de fogo”, contou Miranda.

Segundo o tenente, ao se aproximarem para fazer a abordagem, os suspeitos reagiram e houve troca de tiros.

“A equipe RONE logrou êxito em localizar o veículo transitando em alta velocidade. Foi dada a ordem de parada através de sinais sonoros e luminosos, porém o indivíduo não acatou e se evadiu da equipe. Iniciou-se um breve acompanhamento tático e nessa rua, que não é pavimentada, os indivíduos acabaram perdendo o controle do veículo e colidiram em um barranco. Momento em que a equipe RONE fez a abordagem e os indivíduos efetuaram disparos de arma de fogo, que – não havendo outra alternativa – revidaram”, descreveu.

O corpo do rapaz vítima do sequestro foi encontrado no porta-malas do veículo. Para o tenente, isso indica que os criminosos estavam a caminho do local onde iriam desovar o cadáver.

“Durante buscas no veículo, foi localizado no interior do porta-malas um indivíduo que estava algemado, encapuzado e com sinais claros de execução. A equipe policial acredita que possa ser o indivíduo sequestrado durante a tarde. Pela proximidade do rio Passaúna e pelo indivíduo se encontrar em óbito no interior do porta-malas, acredita-se que estavam vindo para desovar o corpo”, concluiu.

Os corpos foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.bandab.com.br