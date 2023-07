“Reforço estrutural do viaduto do Alto Boqueirão em Curitiba é iniciado para garantir segurança e aumentar vida útil”

Obras de reforço estrutural do viaduto no Alto Boqueirão, em Curitiba

As obras de reforço estrutural do viaduto que liga as ruas João Miqueletto e Eduardo Pinto da Rocha sobre a linha férrea, no Alto Boqueirão, em Curitiba, foram iniciadas nesta semana. Segundo a prefeitura, o viaduto do Alto Boqueirão tem cerca de 50 anos e foi projetado para suportar um tráfego muito inferior ao que estava recebendo, o que contribuiu para colapsar a estrutura.

O tráfego no local foi interrompido para evitar tragédias após riscos de queda terem sido constatadas pela ação do tempo. A obra deverá ser concluída no segundo semestre deste ano e o objetivo é aumentar a vida útil do viaduto para permitir a passagem apenas de veículos leves. O trabalho é feito sob coordenação da Smop (Secretaria Municipal de Obras Públicas).

Fase 1: Remoção da capa da laje principal

Na primeira fase das obras, as equipes estão removendo a capa da parte superior da laje principal do pavimento com rompedores manuais para que esta dê lugar a uma nova camada.

Reforço dos pilares e implantação de barreiras de concreto

O projeto prevê também o reforço dos quatro pilares existentes nos dois blocos de apoio para garantir a estabilidade da estrutura. Além disso, dois lances de barreiras de concreto tipo New Jersey (simples e dupla) serão implantados nas vias de acesso.

Liberação da passagem para veículos leves

Estas obras são muito esperadas pela população e com a conclusão dos trabalhos será liberada a passagem para veículos leves. A solução definitiva virá com a implantação de uma nova estrutura, cujo projeto já está sendo elaborado, de acordo com o secretário de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues.

Instalação de semipórticos nas vias do entorno

De acordo com o fiscal da obra, engenheiro Loris Almir Probst Filho, também serão instalados semipórticos nas vias do entorno para viabilizar a futura liberação dos veículos.

