Curitiba agora tem as bikes da tembici espalhadas pela cidade

Nesta segunda-feira, 17 de julho, iniciou o projeto de bikes da Tembici à cidade de Curitiba. Com 250 bicicletas e 20 estações espalhadas estrategicamente, o novo serviço promete oferecer uma alternativa sustentável e prática de mobilidade urbana para os moradores da região. Inspirado em modelos de sucesso em cidades como Nova Iorque, Londres, Chicago, Dubai e Barcelona, o projeto traz uma nova perspectiva de deslocamento na capital paranaense.

Funcionamento e facilidade de acesso

O sistema de bicicletas compartilhadas da Tembici está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana. Utilizar o serviço é simples: basta fazer o download do aplicativo oficial da tembici e selecionar a cidade de “Curitiba”. A partir daí, os usuários podem utilizar as bicicletas para seus trajetos e, ao final, devolvê-las em uma das estações designadas para esse fim.

Ampla cobertura de estações

As estações do projeto estão espalhadas por diversos pontos estratégicos da cidade, com o objetivo de atender a um grande número de usuários. Entre as localidades estão a Praça Tiradentes, Praça Carlos Gomes, Praça Zacarias, Praça Osório, Visconde do Rio Branco, Vicente Machado, Shopping Itália, SENAC Centro, 24 de maio, Praça Oswaldo Cruz, Praça da Espanha, Pátio Batel, Getúlio Vargas, Avenida Água Verde, República Argentina, Shopping Água Verde, Pedro Macedo e Igreja do Portão.

Planos e valores

A Tembici oferece uma variedade de planos de assinatura para atender às diferentes necessidades dos usuários. São eles: Plano Lazer, Plano Mensal, Plano Anual e o acesso por viagem única. Além disso, a empresa disponibiliza um plano gratuito para que os curitibanos possam experimentar a novidade por um período de 10 dias. Uma excelente oportunidade para vivenciar a praticidade e os benefícios desse novo meio de transporte.

Expansão futura

O projeto de bicicletas compartilhadas da Tembici não para de crescer em Curitiba. Em um futuro próximo, a expectativa é de que a cidade conte com 500 bicicletas e 50 estações, tornando a iniciativa ainda mais abrangente e acessível aos moradores de todas as regiões.

Com essa novidade, Curitiba dá um importante passo em direção à mobilidade urbana sustentável, proporcionando aos seus cidadãos uma alternativa eco-friendly e eficiente para se locomoverem pela cidade.