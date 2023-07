Zonta expõe carros clássicos de sua coleção em exposição do Gigante Atacadista

Neste sábado (22), na 1ª edição do Gigante Motor Club, quem gosta de carros clássicos e antigos poderá fazer uma viagem no tempo para ver os modelos que mais fizeram história. Pedro Joanir Zonta, fundador e presidente do Grupo Zonta, será um dos expositores e levará alguns modelos da sua grande coleção. A exposição terá carros com ano de fabricação até 1990, com destaque para o instagramável Ford Hot Rod T 1929, inspirado nas miniaturas da Hot Wheels.

O evento inicia às 10h e terá um simulador de carro de corrida da Stock Car, espaço kids, espaço pet, venda de garagem e Food Trucks com diversas opções gastronômicas. Tudo isso embalado ao som da Banda Rock Santeiro.

Para participar, basta levar 2kg de alimentos não perecíveis, que serão revertidos para a instituição Socorro aos Necessitados Lar dos Idosos Recanto Tarumã.

Os interessados em expor seus carros clássicos com ano de fabricação até 1990 no Gigante Motor Club devem se inscrever clicando aqui.

O Gigante Atacadista JK está localizado na Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira – Ld, 2297 – Cidade Industrial de Curitiba

Divulgação: WBC COMUNICAÇÃO

E-mail: [email protected]

Luciana Gavloski: 41 991326135

Veronica Gavloski: 41 991426135