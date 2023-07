Influencer Cássia Vialli Martins se torna ré na Justiça por homicídio de motoboy em acidente de trânsito

Influencer Cássia Vialli Martins se torna ré na Justiça

A influencer Cássia Vialli Martins se tornou ré na Justiça e irá responder por homicídio com dolo eventual omissão de socorro e por se afastar do local do acidente para fugir da responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. A modelo é acusada de dirigir uma caminhonete na contramão e atingir o motoboy Jhekyson Roger Medeiro, de 36 anos, que morreu por conta da ocorrência, registrada na madrugada do dia 4 de setembro de 2022, no bairro Boqueirão.

Acusação de direção na contramão e omissão de socorro

O motociclista morreu após ser atingido pela caminhonete de Cássia na Rua Paulo Setúbal, no bairro Boqueirão. Um outro motorista afirmou que cruzou com a mulher, buzinou e deu sinal de luz alta para alertar que ela estava na contramão, mas ela seguiu e logo depois atingiu o motoboy, que fazia entregas, ou seja, estava trabalhando.

Consumo de bebidas alcoólicas antes do acidente

Pouco antes do acidente, a influencer tinha saído do Bar Fogo Cruzado. A comanda atribuída à motorista suspeita registrou o consumo de três caipirinhas de vinho. Além disso, a acusada ainda fugiu do local sem prestar socorro após o acidente.

Defesa da influencer e restrições impostas

O advogado Igor Ogar, que cuida da defesa da influencer, já adiantou que vai recorrer da decisão do Tribunal de Justiça, especialmente para ajustar algumas das restrições impostas pelo Poder Judiciário à sua cliente, tais como: comparecimento bimestral em juízo, apresentação de comprovante de endereço atualizado, proibição de frequentar bares, boates e casas noturnas, proibição de manter contato com as testemunhas, recolhimento domiciliar das 22 às 5 horas e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Por outro lado, a defesa avaliou como positiva a decisão de permitir que Cássia responda ao processo em liberdade.

Motoboy Jhekyson foi morto pela influencer, que dirigia na contramão após deixar um bar no Boqueirão (Foto: Arquivo Pessoal)

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.bemparana.com.br