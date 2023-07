“Pedestre é brutalmente assassinado a tiros em Curitiba: Crime choca moradores e intriga autoridades”

Homem é assassinado a tiros no meio da rua em Curitiba

Um pedestre, de 54 anos, foi assassinado a tiros no meio da rua, enquanto voltava para casa na noite desta quarta-feira (19). O crime ocorreu na Rua Ana Alzira Pereira, bairro Sítio Cercado, em Curitiba.

De acordo com testemunhas, a vítima implorou pela vida, pedindo “por favor” para não ser morto. No entanto, o suspeito, um ciclista armado, não atendeu ao pedido e efetuou diversos disparos de arma de fogo.

Após cometer o crime, o ciclista fugiu do local, deixando a vítima caída na via pública. A Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada e isolou a área até a chegada da equipe de investigação.

Investigação em andamento

A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Paraná, será responsável por investigar o caso. Segundo o tenente Macena, não há informações de histórico criminal ou desentendimentos que pudessem motivar o homicídio.

Fonte: tnonline.uol.com.br