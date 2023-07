Boqueirão Fashion: Semana da Moda de Curitiba com desfiles, oficinas e exposições gratuitas

Boqueirão Fashion – Semana da Moda de Curitiba

A partir da próxima segunda-feira (24/7), terá início o evento Boqueirão Fashion – Semana da Moda de Curitiba. O evento contará com desfiles, oficinas, exposições fotográficas e encontros criativos gratuitos. Nesta edição, o Boqueirão Fashion terá uma semana inteira de programação, até sexta-feira (28/7), na Rua da Cidadania da regional.

Abertura Oficial

A abertura oficial do evento acontecerá na segunda-feira, às 19h30, e contará com uma exposição fotográfica realizada por jovens produtores de moda. As fotos retratam modelos vestindo peças de roupas doadas pela população e customizadas por estilistas. Serão 38 painéis utilizando a cidade de Curitiba como fundo.

Encontro da Cadeia Produtiva de Moda

Nos dias terça-feira (25/7) e quarta-feira (26/7), acontecerá um encontro da cadeia produtiva de moda, com o objetivo de promover o intercâmbio entre os componentes. Fornecedores de produtos e serviços participarão dessa ação, que conta com a parceria do Sebrae.

Oficinas de Moda

Também nos dias terça-feira (25/7) e quarta-feira (26/7), serão realizadas oficinas gratuitas de moda na Rua da Cidadania. Serão oferecidas dez oficinas, com apoio do Senai e suporte das escolas do segmento. As inscrições devem ser feitas até terça-feira pelo Portal Aprendere.

Oficinas do dia terça-feira:

Customização de Peças em Jeans – das 14h às 18h (promovida pelo Senai)

Comportamento Empreendedor – das 14h às 16h (do Sebrae)

Moda Plus Size – das 16h às 18h (do Centro Europeu)

Tendência – durante todo o dia (organizado pelo Centro Europeu)

Oficinas do dia quarta-feira:

Início de Carreira: Posicionamento nas Redes Sociais – das 14h às 16h (do Centro Europeu)

Coloração Pessoal – das 14h às 16h (por Adriana Laufer)

Ilustração da Moda – das 14h às 18h (do Senac)

A Importância do Networking – das 14h às 18h (organizado pelo Sebrae)

Os 7 Estilos – das 14h às 16h (do Centro Europeu)

Brechós e Empreendedorismo – das 16h às 18h (realizado pela Uniandrade)

Desfiles

Os desfiles terão início na quinta-feira (27/7) e têm como objetivo promover a moda, valorizar talentos locais, divulgar tendências e celebrar a criatividade. Serão oito apresentações nos formatos coletivos e individuais, com a presença de 60 modelos. A organização estima um público de 1.100 pessoas por desfile.

Boqueirão Fashion 2023

Uma das novidades do Boqueirão Fashion deste ano é a Residência Criativa, que contou com a participação de 27 designers escolhidos pelos organizadores do evento. A ação teve como objetivo conhecer e criar novas técnicas da alta costura, com a participação do estilista brasileiro Enesoe Chan. As criações dos designers serão apresentadas em um dos desfiles do Boqueirão Fashion, na sexta-feira.

Casting

Para participar dos desfiles, foram selecionados modelos de Curitiba e região metropolitana. A pré-seleção contou com 670 candidatos, com idade superior a 14 anos. Os candidatos aprovados passarão por um treinamento intensivo oferecido pelas escolas de modelos parceiras do concurso.

Programação do Boqueirão Fashion

Confira a programação completa do Boqueirão Fashion:

Exposição FAS

Segunda-feira (24/7) – Abertura às 19h30

Local: Passarela da Rua da Cidadania (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430)

Exposição fotográfica produzida por jovens produtores de moda, valorizando as peças de vestuário doadas à Fundação de Ação Social (FAS).

Encontro Cadeia Produtiva da Moda

Terça-feira (25/7) e quarta-feira (26/7)

Local: Ginásio de Esportes da Rua da Cidadania (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430)

Intercâmbio entre os componentes da cadeia produtiva da moda de Curitiba.

Oficinas de Moda

Terça-feira (25/7) e quarta-feira (26/7), das 14h às 18h

Local: Ginásio de Esportes da Rua da Cidadania (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430)

Participação gratuita com certificação para participantes. Oficinas de customização em jeans com apoio do Senai e suporte das escolas do segmento.

Desfiles

Quinta-feira (27/7) e sexta-feira (28/7), às 19h

Local: Passarela da Rua da Cidadania (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430)

Oito desfiles nos formatos coletivos e individuais, com a presença de 60 modelos.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: busaocuritiba.com