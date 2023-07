Centro Cultural do Boqueirão e Márcio Roberto Gonçalvez sofrem punição e terão que devolver dinheiro à Fundação Cultural de Curitiba

Centro Cultural do Boqueirão e Márcio Roberto Gonçalvez são punidos e proibidos de participar de projetos financiados pela Fundação Cultural de Curitiba

O Centro Cultural do Boqueirão e o empreendedor cultural Márcio Roberto Gonçalvez foram penalizados e ficarão impedidos de figurar como parte em projetos financiados por editais da Fundação Cultural de Curitiba pelo período de um ano. Além disso, as duas instituições terão que devolver ao município o valor total de R$ 9.742,04. A punição foi oficializada e divulgada no Diário Oficial de Curitiba nesta quinta-feira.

Essas sanções foram aplicadas devido a problemas na prestação de contas dos projetos “EnCena Boqueirão 2020” e “Rádio Saltimbancos”. De acordo com Márcio Roberto Gonçalves, diretor do Centro Cultural do Boqueirão, a instituição enfrentou dificuldades durante a pandemia, mas não deixou de realizar os projetos. Como ainda não havia sido notificado das punições, Gonçalves preferiu não entrar em detalhes, mas afirmou que irá recorrer da decisão.

O diretor também ressaltou que a punição não prejudicará os projetos do Centro, uma vez que o trabalho não depende exclusivamente do financiamento da Fundação. No entanto, a situação certamente “dificulta” a atuação do grupo. “Continuaremos com nossos produtos culturais”, afirmou, destacando que o Centro atende as comunidades de Iguape I e Iguape II, localizadas no sul da capital.

Impacto da punição nas atividades do Centro Cultural do Boqueirão

A proibição de participar de projetos financiados pela Fundação Cultural de Curitiba por um ano certamente trará consequências para o Centro Cultural do Boqueirão. Apesar de contar com outras fontes de financiamento, a restrição dificulta a atuação do grupo e pode impactar negativamente a realização de novos projetos e a continuidade das atividades culturais oferecidas à comunidade.

Recursos e perspectivas futuras

Márcio Roberto Gonçalves informou que irá recorrer da punição e buscará reverter a decisão. Ele ressaltou a importância dos projetos desenvolvidos pelo Centro Cultural do Boqueirão e a relevância do trabalho realizado para as comunidades atendidas. A expectativa é de que, com o apoio de outras fontes de financiamento e a superação das dificuldades enfrentadas, o Centro possa continuar promovendo a cultura e contribuindo para o desenvolvimento local.

