Protetores de animais de Curitiba são homenageados pela Prefeitura em reconhecimento ao seu trabalho essencial

Protetores de animais de Curitiba são homenageados pela Prefeitura

No dia 10 de agosto, os protetores de animais de Curitiba receberam um certificado da Prefeitura em reconhecimento ao seu relevante serviço social e ambiental. A homenagem foi realizada no Salão Brasil da Prefeitura e contou com a presença de 60 protetores independentes, ONGs e associações.

Reconhecimento pelo trabalho realizado

O vice-prefeito e secretário de Estado das Cidades, Eduardo Pimentel, a secretária municipal do Meio Ambiente, Marilza Dias, e vereadores entregaram os certificados aos protetores de animais. Eduardo Pimentel destacou o sucesso do programa de castração gratuita de cães e gatos e reafirmou o compromisso da Prefeitura em manter as políticas de proteção animal como prioridade na cidade.

Marilza Dias ressaltou a importância do trabalho dos protetores de animais e como essa parceria contribui para as políticas públicas da Prefeitura. Ela destacou que a ação voluntária dos protetores é fundamental para a cidade.

Rede de Proteção Animal e Centro de Referência de Animais em Risco

Curitiba conta com 150 protetores de animais cadastrados na Rede de Proteção Animal da Prefeitura. Além disso, a cidade possui o Centro de Referência de Animais em Risco (Crar), que funciona como um centro permanente de adoções. Atualmente, o Crar está passando por uma ampla reforma para melhorar as condições de vida dos animais resgatados.

O Crar está aberto todos os dias, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 15h30, na Rua Lodovico Kaminski, 1.381, CIC. Nos fins de semana e feriados, o atendimento é em regime de plantão.

Banco de Ração para Animais

Em 2019, a Prefeitura criou o Banco de Ração para Animais, que já destinou 153 toneladas de rações comerciais. Essa iniciativa garantiu mais de 580 mil refeições para animais resgatados em situação de risco por ONGs e protetores independentes, além daqueles mantidos por pessoas em condição de vulnerabilidade social.

Campanhas de guarda responsável de animais de estimação

A Prefeitura de Curitiba também realiza campanhas sobre guarda responsável de animais de estimação. A Família Folhas, em parceria com a Secretaria Municipal da Educação, promove teatros e ações em escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) para conscientizar sobre os cuidados com os animais.

Depoimento de uma protetora

Danielle Urban, protetora de animais e fundadora da associação Equipe Bem Animal, destacou a importância das feiras de adoção do Amigo Bicho, realizadas pela Prefeitura no Parque Barigui. Segundo ela, essas feiras trazem mais visibilidade para a causa da proteção animal e a cidade está oferecendo mais estrutura e suporte para os protetores.

Presenças no evento

O evento contou com a presença do diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna, Edson Evaristo, e dos administradores regionais da Matriz, Rafaela Marchiorato Lupion Mello Cantergiani, e do Pinheirinho, Reinaldo Boaron. Também estiveram presentes os vereadores Alexandre Leprevost, Ezequias Barros, Herivelto Oliveira, João da 5 Irmãos, Nori Seto, Sargento Tânia Guerreiro e Tico Kuzma.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: busaocuritiba.com