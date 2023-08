Mulher é presa suspeita de participar de associação criminosa e furtar lojas em Paraná e Santa Catarina

Grupo é preso por furtar lojas em cidades do Paraná e Santa Catarina

No dia 11 de agosto de 2023, uma mulher de 33 anos foi presa no bairro do Sitio Cercado, em Curitiba, suspeita de furtar e participar de associação criminosa. O grupo ao qual ela pertencia estava sendo investigado por furtar lojas em cidades dos estados do Paraná e Santa Catarina.

A prisão da suspeita foi decretada em Irati (PR), onde ela é investigada por furtar aproximadamente 10 mil reais em produtos das lojas no dia 16 de fevereiro de 2023, segundo informações da Polícia Civil.

Em entrevista à Banda B, o investigador Henrique Lima relatou que o grupo realizava grandes furtos em lojas das cidades do interior dos estados do Paraná e Santa Catarina. Eles utilizavam um veículo para viajar entre as cidades e revendiam os produtos furtados.

A mulher foi conduzida para o 10º Distrito Policial e posteriormente encaminhada sob escolta para o presídio em Curitiba.

Fonte: www.bandab.com.br