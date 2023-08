“Policial à paisana frustra tentativa de assalto a posto de combustíveis em Curitiba”

Policial militar à paisana frustra tentativa de assalto a posto de combustíveis em Curitiba

Na noite de quinta-feira (10), um policial militar à paisana agiu de forma rápida e corajosa ao impedir um assalto a um posto de combustíveis localizado na Rua Emílio Romani, na Cidade Industrial de Curitiba.

O PM estava entre os clientes do estabelecimento quando presenciou o crime em andamento. Três assaltantes abordaram o posto de gasolina, porém, durante a tentativa de fuga, o policial reagiu, resultando em dois dos criminosos baleados e um terceiro detido. O tenente Coradin, da Polícia Militar, foi responsável por atender a ocorrência.

Quarto suspeito foge do local

De acordo com fontes, havia um quarto indivíduo aguardando do lado de fora para auxiliar na fuga. Ao perceber a intervenção do policial, esse sujeito rapidamente escapou do local em um veículo.

Os dois criminosos baleados têm idades entre 16 e 20 anos. Um deles foi atingido na perna e o outro no abdômen. Ambos foram prontamente socorridos e encaminhados ao Hospital do Trabalhador para receberem tratamento médico. Com o trio criminoso, a polícia apreendeu dois simulacros de arma de fogo e uma faca.

Investigação em andamento

O caso está sendo investigado pelas autoridades, que agora concentram seus esforços na busca pelo quarto suspeito que conseguiu fugir da cena do crime. Caso alguém possua informações sobre o paradeiro desse indivíduo, é solicitado que entre em contato imediatamente com a polícia.

