“Promoções imperdíveis para o Dia dos Pais em Curitiba!”

Promoções especiais para o Dia dos Pais em Curitiba

As lojas da Rua 24 Horas, do Mercado Municipal Capão Raso e da rede #CuritibaSuaLinda, espaços administrados pela Urbanização de Curitiba (Urbs), são uma boa opção para quem está atrás de promoções e ou um programa especial para o Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo (13/8). Durante todo mês de agosto, por conta do aniversário de 60 anos da empresa, os espaços estão com descontos de até 35% em vários produtos e serviços.

Opções de presentes

As opções de presentes vão desde roupas e perfumes, passando por acessórios e cestas personalizadas e jogos eletrônicos. No Mercado Municipal Capão Raso, a Cacau Show preparou cestas para os pais a partir de R$ 67 e a AGL Tech oferece desconto de 15% em todos os jogos para Xbox, PS3 e PS4 para pagamento à vista e bonecos de anime de R$ 230 por R$ 169,90.

Na Rua 24 horas, a Ótica VYX está dando desconto de 20% em lentes, armações e óculos de sol, a Lily&Fabs, que vende lembranças e objetos de decoração com o tema de Curitiba, desconto de 10% em todos os produtos, e a Make, por sua vez, preparou desconto de 10% de desconto em perfumaria. Com foco em moda masculina, a Outlet Brazil Import está com desconto de 30% na coleção de inverno.

Nas lojas #CuritibaSuaLinda, há descontos de 30% em vários produtos. Entre as opções para os papais estão o copo trip Rosácea e Pinhão, que saem por R$ 27,30 cada, bonés de todas as cores por R$ 56, moletinho por R$ 180, corta-vento por R$ 126 e avental por R$ 80.

Opções gastronômicas

Quem quiser comemorar a data com almoço, um café ou um happy hour, também tem diversas opções.

No Mercado Municipal Capão Raso, 16 restaurantes participam do Festival Gastronômico Temporada de Inverno, com opções a partir de R$ 8 e uma variedade de delícias, desde cafés e vinhos até sopas, ossobuco com polenta, caldos, yakissoba e massas, passando por hambúrgueres, espetinhos, cachorro quente e sobremesas como waffles de chocolate e nutella e milkshake de paçoca.

Na Rua 24 horas, o restaurante Bávaro oferece Foundue de Camarão de R$ 79,90 por R$ 59,90, barreado de R$ 39,90 por R$ 29,90, e buffet de sopas de R$ 49,90 por R$ 31,90. O restaurante Yutaka tem desconto de 5% no buffet e o Grazie Caffè oferece desconto de 20% no combo tiramisú e expresso doppio, por R$ 23,90.

Outras opções são o Açaí Natura, com desconto de 20% em todos os produtos, o Bubble Tea&Coffe, com desconto de 15% em vários chás, e o Koda, com caipirinha em dobro e 10% de desconto no chopp.

Informações sobre os locais

Mercado Municipal Capão Raso

Endereço: Rua Otto Cabel, 51, Novo Mundo

Funcionamento de segunda a sábado:

Espaço Sabores: 9h às 19h

Lojas: 9h às 21h

Praça de Gastronomia: 9h às 21h

Rua 24 Horas

Endereço: entre as ruas Visconde do Rio Branco e Visconde de Nácar – Centro

Funcionamento: diariamente das 9h às 23h (algumas lojas tem horários específicos)

#CuritibaSuaLinda

Loja Palacete Wolf

Endereço: Praça Garibaldi, 7 – Setor Histórico

Funcionamento: Aos domingos das 9h às 14h.

Loja Mercado Municipal

Endereço: Av. Sete de Setembro, 1.865 – Centro

Funcionamento: De terça-feira a sábado, das 9h às 18h, e aos domingos, das 9h às 13h.

Loja Jardim Botânico

Endereço: Rua Engenheiro Ostoja Roguski – Jardim Botânico

Funcionamento: Todos os dias, das 9h às 18h.

Loja Memorial Paranista

Endereço: Rua Mateus Leme, 4.700 – São Lourenço

Funcionamento: De terça-feira a domingo, das 10h às 18h.

Loja Shopping Estação

Endereço: Av. Sete de Setembro, 2775, Piso L1 – Rebouças

Funcionamento: De terça-feira a sábado, das 10h às 18h. Domingos e feriados, das 12h às 19h.

Loja Mercado Municipal Capão Raso

Endereço: Rua Otto Cabel, 51, Novo Mundo

Funcionamento: De segunda-feira a sábado, das 10h às 18h.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: busaocuritiba.com