“Desrespeito e risco: Caminhões estacionam em cima da calçada de avenida movimentada em Curitiba”

Desrespeito no trânsito: caminhões estacionam em cima da calçada em Curitiba

O bairro Capão Raso, em Curitiba, tem enfrentado um problema recorrente de desrespeito às regras de trânsito. Motoristas de caminhões de entrega estão estacionando em cima da calçada da Avenida Winston Churchill, mesmo havendo vagas disponíveis no entorno. Essa atitude prejudica e coloca em risco os pedestres que precisam dividir espaço com os veículos.

Descaso com a segurança dos pedestres

De acordo com o coordenador de tecnologia da Embraer, Roberto Queiroz, essa situação ocorre há aproximadamente quatro meses. Ele trabalha próximo ao local e tem presenciado constantemente os caminhões estacionados irregularmente. Mesmo alertando os motoristas sobre a proibição, ele foi xingado ao tentar dialogar com um deles.

Além do risco à segurança, a calçada também acaba sendo danificada pelos caminhões. Roberto ressalta que o dinheiro investido na calçada é de todos e que os motoristas não se importam com isso.

Perigo próximo a escolas

Nas proximidades da Avenida Winston Churchill, há dois colégios onde os pais precisam enfrentar o trânsito para passar com seus filhos, evitando os caminhões estacionados na calçada. Essa situação é considerada perigosa e levanta a questão: será necessário ocorrer uma tragédia para que algo seja feito?

Ação da prefeitura

A Superintendência de Trânsito (Setran) da prefeitura informou que tem fiscalizado o local quase diariamente e já autuou os motoristas cinco vezes. No entanto, mesmo com as notificações, dois caminhões diferentes foram flagrados estacionando irregularmente na calçada nesta terça-feira (08).

Denuncie!

Assim como Roberto, você também pode denunciar irregularidades no trânsito. Entre em contato com a Tribuna pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, no número (41) 9 9683-9504. Ajude a tornar as ruas de Curitiba mais seguras!

