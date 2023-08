Mutirão de empregos em Curitiba oferece 1,5 mil vagas com carteira assinada

Nesta terça-feira (8), acontece um mutirão de empregos em Curitiba, com a oferta de 1,5 mil vagas de emprego com carteira assinada em diversas áreas. O evento será realizado na Rua da Cidadania Bairro Novo, no Sítio Cercado, a partir das 9h.

O mutirão de empregos é promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda. O atendimento será realizado das 9h às 16h, com a entrega das senhas até o meio-dia.

A ação conta com a participação de 50 empresas, que realizarão as entrevistas na hora. Segundo o secretário Mauro Moraes, os mutirões e demais ações de empregabilidade promovidas pelo Governo do Estado têm contribuído para o avanço da empregabilidade no Paraná. De janeiro a julho, as Agências do Trabalhador intermediaram 81.825 contratos de trabalho.

Como participar do mutirão de empregos em Curitiba

Para participar do mutirão de empregos em Curitiba, é necessário comparecer à Rua da Cidadania Bairro Novo – Rua Tijucas do Sul, 1700, no Sítio Cercado. O atendimento será realizado das 9h às 16h, sendo que as senhas serão entregues até o meio-dia.

É importante levar a carteira de trabalho e documentos pessoais, como RG e CPF. Além disso, ter um currículo atualizado é um diferencial.

A Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda informa que outras ações de empregabilidade estão programadas para agosto, com foco no emprego de jovens. As ações terão início nesta quarta-feira (9), nas demais agências e postos de atendimento do Interior do Paraná. A Agência do Trabalhador Central de Curitiba também realizará o Mutirão de Emprego da Juventude no próximo dia 23.

Fonte: paranaportal.uol.com.br