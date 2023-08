“Córrego Jardim Esmeralda recebe ações de limpeza preventiva para evitar enchentes e alagamentos”

Ações de limpeza no Córrego Jardim Esmeralda para prevenir enchentes

O Córrego Jardim Esmeralda, localizado no bairro Xaxim, passou por ações de limpeza preventiva nos últimos dias. Essas ações foram realizadas para preparar o local para enfrentar os períodos de chuva, diminuindo o risco de enchentes e alagamentos na região.

Sob a coordenação do Departamento de Pontes e Drenagens da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), duas equipes trabalharam na retirada de dejetos e materiais que podem obstruir os canais de escoamento de água. A ação aconteceu ao longo de 150 metros do córrego na Rua Dante Honório, margeando a Praça Jardim Esmeralda.

Essa ação de limpeza, que durou uma semana, utilizou duas retroescavadeiras e retirou aproximadamente 180 metros cúbicos de dejetos, distribuídos em 12 caminhões.

Importância da limpeza do córrego

A limpeza do córrego é uma ação constante, uma vez que a região é sensível a alagamentos. O objetivo dessa ação é desassorear o córrego e assim prevenir alagamentos. Rodrigo Meireles, fiscal da obra, explica a importância do processo de limpeza.

“Nós retiramos de tudo: vegetação, lixo e até restos de móveis. A população sempre gosta, porque desde que trabalhamos aqui, quase não aconteceu enchentes”, explica o fiscal.

Curitiba Contra Cheias

A limpeza do córrego faz parte do programa Curitiba Contra Cheias, coordenado pela Smop. Esse programa reúne obras e ações para tornar a cidade resiliente à ação das chuvas fortes. Rodrigo Araújo Rodrigues, secretário municipal de Obras Públicas, destaca a necessidade de realizar esses trabalhos com frequência.

“Ações como essa são contínuas na cidade, até em época de seca, porque são preventivas, preparam Curitiba para os dias das chuvas fortes”, diz Rodrigues.

Outra obra na região

Além da limpeza do Córrego Jardim Esmeralda, a Secretaria Municipal de Obras também realizou uma limpeza em outro ponto do córrego, na esquina das ruas Coronel Rivadavia Pereira de Morães e Dante Honório. Nesse local, a Prefeitura implantou uma bacia de detenção para fazer o controle da vazão das águas que fluem em direção ao Ribeirão dos Padilhas.

Essa obra foi mais complexa e exigiu o uso de máquinas mais pesadas. No entanto, o resultado foi positivo e o local está melhor preparado para prevenir alagamentos.

Ações em toda a cidade

A Prefeitura de Curitiba trabalha constantemente para prevenir enchentes em toda a cidade. São realizadas obras, manutenções e serviços de macrodrenagem pelos bairros para ampliar a capacidade de escoamento das águas pluviais.

Nas últimas semanas, também foram realizadas ações de limpeza e desassoreamento em outros pontos da cidade, como o Arroio Osternack, a Rua Jundiaí do Sul, o Ribeirão dos Padilhas, na altura da Rua Guaçuí, e o Córrego Alto Boqueirão, na Rua Maestro Carlos Frank.

Importância da limpeza preventiva

As limpezas preventivas realizadas pela Prefeitura têm uma função importante na saúde da população, principalmente em regiões com risco de alagamentos. Essas ações diminuem o acúmulo de água e lixo, que contribuem para a proliferação de doenças como dengue e leptospirose.

Ajuda de todos

Além das ações da Prefeitura, a população também pode contribuir para a prevenção de enchentes. É importante evitar jogar lixo nos rios e encaminhar os entulhos aos Ecopontos. Também é possível solicitar serviços de manutenção, limpeza e desobstrução de valas, galerias de águas pluviais e caixas de captação através do Canal 156.

