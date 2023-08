“Carro é encontrado com marcas de tiros em Curitiba: Testemunhas afirmam que não havia ninguém no veículo no momento dos disparos”

Carro é encontrado com marcas de tiros em Curitiba

No bairro Umbará, em Curitiba (PR), um carro foi encontrado com pelo menos quatro marcas de tiros na manhã desta terça-feira (8). Segundo testemunhas, não havia ninguém no interior do automóvel no momento em que os disparos foram efetuados.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por um morador da região que ouviu os disparos. O veículo, um Ford Escort, estava estacionado na rua Miguel Angelo Pelanda.

De acordo com informações apuradas pela Banda B, não foram encontrados vestígios de sangue no carro, mas os vidros da lateral esquerda quebraram devido aos disparos.

O capitão da PM Gonçalves relatou que, segundo testemunhas, um desafeto do dono do Escort passou de carro e efetuou os disparos. Posteriormente, um amigo do proprietário encontrou uma arma embaixo do banco do veículo, deixou o local e ainda não foi encontrado.

Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que um veículo parou ao lado do Escort e ocorreram os disparos.

A identidade do autor dos tiros ainda não foi revelada. A PM esteve no local e acionou o Instituto de Criminalística para realizar a perícia. A Polícia Civil ficará responsável pela investigação do caso.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.bandab.com.br