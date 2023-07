Problemas são registrados em 14 bairros de Curitiba após temporal durante a madrugada, de acordo com a Defesa Civil – CBN Curitiba – A Rádio Que Toca Notícia

Um ciclone extratropical passou pela região Sul e causou danos em Curitiba durante a madrugada de quinta-feira (13). Segundo o boletim da Defesa Civil municipal, rajadas de vento atingiram 14 bairros, com velocidade de até 30 km/h. A chuva e o vento derrubaram árvores em nove pontos da cidade, com uma precipitação de aproximadamente 11,2 milímetros.

No bairro Boqueirão, na rua Carmelitas, e no Bairro Novo, na rua Jornalista José Pedro dos Santos Pedrinho, casas tiveram seus telhados danificados. A Defesa Civil distribuiu lonas para os moradores das regiões do Hauer e do Boqueirão.

Árvores caíram em diversas ruas, incluindo a rua Tenente Antônio Pupo, no Xaxim; rua Frei Orlando, no Tarumã; rua Tabajaras, na Vila Izabel; rua Doutor Euríco César de Almeida, no Bacacheri; rua Dr. Carlos de Carvalho, no Batel; rua Professor Francisco Basseti Júnior, no Cascatinha; rua Castro, no Água Verde; avenida Monteiro Tourinho, no Tingui; e rua Pres. Carlos Cavalcanti, no Centro.

Até o momento, não há registros de feridos.

* Mais informações em breve

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte:cbncuritiba.com.br