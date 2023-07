Aproveite a piscina no fim de semana, mesmo com frio

Curitiba – Atrações para o final de semana

Curitiba segue cheia de atrações para aproveitar o final de semana. Entre piscinas aquecidas, carrinhos HoverKart, infindáveis festivais e brinquedos diferentes, os turistas e moradores podem se divertir mesmo no frio da capital. No Portal Bem Paraná, há mais opções de rolê para esse fim de semana.

No início de julho, a Prefeitura de Curitiba deu início ao programa Viva Sábado, que oferece programações gratuitas ao longo do mês. Aos sábados, os curitibanos podem aproveitar as atividades e as piscinas gratuitas espalhadas pela cidade. As piscinas estão disponíveis das 13h30 às 17h15, mas é necessário cadastro prévio no e-cidadão e agendamento no Guia Curitiba. Crianças a partir dos 3 anos podem usufruir da piscina.

Equipamentos como os Clubes da Gente do Boa Vista, de Santa Felicidade, do Bairro Novo, do Tatuquara e da CIC, por exemplo, são alguns dos locais que receberão o público nas piscinas, e elas são aquecidas.

Outra atração da prefeitura são os Carrinhos HoverKart. No Mercado Municipal do Capão Raso, as crianças podem aproveitar o espaço indoor especialmente montado para diversão. Até 29 de julho, os carrinhos estarão disponíveis para que os pequenos possam andar e se divertir. O carrinho hoverkart é um brinquedo seguro e de fácil manuseio. Indicado para crianças a partir de quatro anos, é uma boa e divertida alternativa de auxílio no desenvolvimento de habilidades visuais, auditivas, coordenação motora e raciocínio. Monitores acompanham a atividade. O valor é de R$20 para andar com o carrinho por 20 minutos.

