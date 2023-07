Festival Crossroads oferecerá transporte gratuito de volta para casa no sábado

O Festival Crossroads, no sábado (15/7), na Pedreira Paulo Leminski, terá ônibus de graça na volta para casa. O evento, que está na sua sexta edição, celebra o Dia Mundial do Rock, comemorado dia 13 de julho. A partir das 12h, serão mais de 40 atrações em seis palcos.

A pedido dos organizadores do evento, a Urbanização de Curitiba (Urbs) vai colocar quatro ônibus para o transporte gratuito do público a partir das 22h até o término do evento, por volta das 2h da manhã.

O ônibus vai operar com trajeto da Pedreira Paulo Leminski até a Praça Tiradentes, linha direta sem paradas no trajeto.

A Urbs informa que a operação é paga pelos organizadores do evento e não trará prejuízo para as demais linhas do transporte coletivo, já que a circulação é fora do horário de pico. Os ônibus ficam estacionados na Rua João Enéas de Sá. A Urbs também vai organizar a fila de táxis na Rua Nilo Peçanha para facilitar a saída de quem foi ao show.

Desvios de ônibus

Por conta dos bloqueios de trânsito nas imediações da Pedreira Paulo Leminski, os usuários do transporte coletivo devem ficar atentos: terão alteração de trajeto as linhas 181 Mateus Leme; 979 Turismo; 020 Interbairros II (horário) e 021 Interbairros II (anti-horário).

A linha 181 Mateus Leme terá itinerário desviado para as ruas Aldo Pinheiro, Padre José Joaquim Goral e Mateus Leme. A linha 979 Turismo, para as ruas Evaldo Wendler e Nilo Peçanha.

As linhas 020 Interbairros II (horário) e 021-Interbairros II (anti-horário) terão seu itinerário desviado para as ruas Des. José Carlos Ribeiro Ribas e Mateus Leme.

Fonte:www.urbs.curitiba.pr.gov.br