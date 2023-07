Curitiba registra 149 ocorrências relacionadas ao vendaval com rajadas de 44 km/h

Os fortes ventos registrados em Curitiba nesta quinta-feira (13) ocasionaram 149 ocorrências, segundo o boletim atualizado às 17h pela Defesa Civil. A ventania é decorrente de uma frente fria associada ao ciclone extratropical que passou pelo Rio Grande do Sul.

Segundo o Simepar, as rajas de vento ultrapassaram os 44 km/h por volta do meio-dia. Apesar do risco de tempestades, não choveu na região de Curitiba. O alerta para ventos fortes se mantém para a noite desta quinta-feira (13).

Além disso, o Sistema Meteorológico do Paraná prevê uma queda acentuada nas temperaturas. Para sexta-feira (14), a mínima prevista é de 5°C, enquanto a máxima não deve superar os 13°C. No entanto, a tendência é que a força dos ventos diminua nas próximas horas.

Segundo a Prefeitura de Curitiba, até 17h, foram registrados 40 pedidos de fornecimento de lonas. Os destelhamentos foram registrados nos bairros Pilarzinho, Rebouças, Uberaba, Cidade Industrial, Cajuru, Boqueirão, Bairro Alto e Santa Cândida.

Também foram registradas quatro ocorrências de queda de fiação elétrica – no Boqueirão (3) e no Centro – e quatro ocorrências de quedas de árvores – Boa Vista (2), Centro e Centro Cívico.

TELEFONES DE EMERGÊNCIA EM CURITIBA

199 (Defesa Civil)

153 (Guarda Municipal)

156 (Prefeitura Municipal de Curitiba)

193 (Corpo de Bombeiros)

COPEL TRABALHA PARA RESTABELECER ENERGIA

Até a tarde desta quinta-feira (13), segundo a Copel (Companhia Paranaense de Energia), cerca de 110 mil unidadades consumidores permaneciam sem energia elétrica devido ao vendaval e aos temporais em todo o Paraná.

Segundo a empresa, mais de 1,7 mil profissionais trabalham desde ontem (12) para restabelecer o serviço.

Desde os temporais de quinta-feira, mais de 700 mil consumidores foram diretamente afetados. Desde então, a Copel realizou mais de 5,5 mil serviços emergenciais. Em um dia de trabalho, o abastecimento foi restabelecido em 84% dos casos.

No último balanço da Copel, atualizado às 15h15, a região leste do Paraná era a mais afetada, com 76 mil imóveis sem luz. Na sequência, apareciam as regiões Centro-Sul (16.271 imóveis), Oeste e Sudoeste (12.317), Noroeste (2.637) e Norte (2.669).

A Copel pode ser contatada pelo telefone 0800 51 00 116, pelo aplicativo para smartphones, pelo site ou pelo WhatsApp (41) 3013-8973.

Caso esteja sem internet, mas com acesso à rede de celular, o cliente pode enviar um SMS para o número 28593, com as letras “SL”, de “sem luz”, e o número da unidade consumidora, destacada em amarelo no cabeçalho da conta da Copel.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte:paranaportal.uol.com.br