Campeonato Santista de Beach Tennis anima praia do Boqueirão neste sábado

Campeonato Santista de Beach Tennis 2023

No próximo sábado, dia 15 de julho, acontecerá a 2ª Etapa do Campeonato Santista de Beach Tennis 2023. O evento promete reunir mais de 200 atletas nas areias do Boqueirão, em Santos, a partir das 8h.

O Beach Tennis é um esporte que vem ganhando cada vez mais adeptos e se tornando uma febre nas praias de todo o Brasil. Com uma mistura de tênis, vôlei de praia e badminton, o esporte é praticado em duplas e possui regras simples e dinâmicas.

A 2ª Etapa do Campeonato Santista de Beach Tennis 2023 será uma ótima oportunidade para os atletas mostrarem suas habilidades e competirem em alto nível. Além disso, o evento também contará com a presença de espectadores, que poderão acompanhar as partidas e torcer pelos seus favoritos.

Beach Tennis: um esporte em ascensão

O Beach Tennis tem conquistado cada vez mais espaço e admiradores. Com suas características únicas e divertidas, o esporte atrai pessoas de todas as idades e níveis de habilidade.

Além disso, o Beach Tennis é uma excelente opção para quem busca uma atividade física completa. Durante as partidas, os jogadores realizam movimentos intensos, que trabalham o corpo todo e proporcionam um ótimo condicionamento físico.

Se você ainda não conhece o Beach Tennis, não perca a oportunidade de assistir à 2ª Etapa do Campeonato Santista de Beach Tennis 2023. Será uma experiência única e emocionante!

Fonte:www.santos.sp.gov.br