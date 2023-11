“Prisão em flagrante: Três suspeitos capturados após assalto a mercado em Curitiba”

Três suspeitos de assaltar um mercado em Curitiba são presos em flagrante

Nesta segunda-feira (20), três indivíduos foram detidos em flagrante após assaltarem um mercado localizado no bairro Sítio Cercado, em Curitiba.

De acordo com informações da polícia, os suspeitos foram capturados logo após o crime, graças à rápida ação dos agentes que estavam nas proximidades do estabelecimento.

Os assaltantes foram encaminhados à delegacia, onde serão investigados e responderão pelos crimes cometidos.

Segurança em Curitiba

A prisão dos suspeitos é mais um exemplo da atuação eficiente da polícia na cidade de Curitiba, que tem investido em estratégias para combater a criminalidade e garantir a segurança dos cidadãos.

A população pode contribuir com as autoridades, denunciando qualquer atividade suspeita através do telefone 190.

Fonte: www.bandab.com.br