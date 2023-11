“Matrículas abertas no Colégio Sesi em Curitiba: Conheça o novo projeto de contraturno escolar no Boqueirão”

Matrículas abertas no Colégio Sesi em Curitiba

O Colégio Sesi está com as matrículas abertas em Curitiba nas unidades Boqueirão, CIC, Portão, Centro e Campus da Indústria. As vagas para o ano letivo de 2024 estão distribuídas entre as seguintes modalidades:

Metodologia inovadora

A metodologia dos Colégios Sesi promove o desenvolvimento das soft skills, o trabalho em equipe e a resolução de problemas por meio de pesquisa. Nas Oficinas de Aprendizagem, os estudantes têm contato, trimestralmente, com desafios da indústria e da sociedade e, com base nos estímulos teóricos e práticos de cada disciplina, são incentivados a propor soluções inovadoras. Além disso, pelo Novo Ensino Médio, os estudantes têm a opção do V Itinerário Formativo, uma oportunidade de sair do Ensino Médio com uma formação técnica pelo Senai, de forma integrada. Assim, os estudantes têm acesso aos laboratórios, biblioteca, espaços comuns e FabLab, como é o caso da unidade do CIC.

Política de Descontos

Dependentes de trabalhadores das indústrias e de industriários têm descontos exclusivos nos Colégios Sesi:

Sindicatos, empresas associadas e seus trabalhadores: 20%

Indústrias e empresas contribuintes e seus trabalhadores: 15%

Indústrias e empresas não contribuintes e seus trabalhadores: 5%

Contraturno escolar no Boqueirão

Na unidade do Colégio Sesi da Indústria do Boqueirão, um novo projeto inicia em janeiro de 2024. É o contraturno escolar, oferta disponível para crianças em idade escolar para as turmas de Educação Infantil e Ensino Fundamental I. São 90 vagas, nos períodos matutino e vespertino, abertas à comunidade. De acordo com a coordenadora de Educação Maria Cecília de Figueiredo Cruz, a ideia é incentivar o maior número de crianças de Educação Infantil e de Ensino Fundamental a colocar a mão na massa, desenvolvendo habilidades por meio de atividades lúdicas. “Queremos valorizar o espaço que temos ao ar livre para atividades de construção, elaboração, leitura. É um serviço voltado principalmente para aquelas famílias que não têm disponibilidade de ficar com a criança o dia todo, mas também não querem um ensino em tempo integral”, explica Maria Cecília. O projeto vai atender crianças do Maternal 1 até o 5º ano do Ensino Fundamental. Ainda de acordo com a coordenadora, a trilha de aprendizagem será construída a partir das necessidades dos próprios alunos, enriquecendo o aprendizado a partir do repertório e da curiosidade deles.

Agende sua visita

Encontre o Colégio Sesi mais próximo da sua família em: gazetadobairro.com.br

Informações e matrículas: 0800 648 0088

