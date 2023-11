Brasil perde em casa pela primeira vez na história das eliminatórias

Reportagem: Admilson Leme

O Brasil perdeu para a Argentina por 1×0, na noite desta terça-feira(21/11), no Maracanã, em jogo válido pela sexta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Recordes Negativos “Era Diniz”

Foi a primeira vez na história, que o Brasil foi derrotado em casa em um jogo válido pela Eliminatórias para Copa do Mundo. Além de ser a primeira vez que sofre três derrotas seguidas na competição também.

Confusão

O jogo começou com meia hora de atraso por causa de uma confusão entre torcedores da Seleção Brasileira e da seleção Argentina, que estavam juntos no mesmo setor do estádio. A segurança privada do estádio e a polícia militar do Rio de Janeiro de forma truculenta tentou de forma rígida contornar a confusão.

A Seleção Argentina chegou a abandonar o campo de jogo, mas retornou após a confusão ser controlada.

Primeiro Tempo

O jogo começou bem tenso, após as confusões nas arquibancadas.

Com muitas faltas, o jogo ficou bem truncado e com pouca ações em busca de gols.



A melhor oportunidade foi aos 43 minutos, quando Gabriel Martinelli aproveitou a sobra na entrada da área após cobrança de escanteio e chutou ao gol. Com o goleiro já batido, coube a Romero se esticar em cima da linha para evitar o gol brasileiro.

Segundo Tempo

Aos 12 minutos, Gabriel Jesus fez linda jogada pela esquerda, a bola sobrou para Martinelli, que sozinho na entrada da área, bateu em cima de Emiliano Martínez.

Foi aí que a máxima do folclore futebolístico se fez .. ” quem não faz… toma”, ou “nem sempre o melhor vence”.

Aos 17 minutos, Lo Celso cobrou escanteio e Otamendi subiu mais que André e Gabriel Magalhães para cabecear no ângulo do goleiro Alisson que nada pode fazer.

O Brasil tentou buscar o empate, mas a falta de criatividade atrapalhou, para ajudar Joeliton que a poucos minutos havia entrado no jogo, foi expulso. Após falta no argentino De Paul, sem bola.

A seleção sentiu o baque, e nos minutos finais Irritada, a torcida gritou “olé” para a troca de passes dos argentinos.

Como Fica

O Brasil chegou a terceira derrota seguida e caiu para a sexta colocação da competição, com sete pontos.

Os argentinos seguem na liderança da competição, com 15 pontos.

Próximos Jogos

Brasil tem dois Amistosos, no dia 23 de março de 2024, enfrenta a Inglaterra, em Wembley. E provavelmente no dia 26 de março, enfrenta a Espanha em Madri, no Estádio Santiago Bernabéu.

Em junho, acontece a disputa da Copa América, nos Estados Unidos.

E pelas Eliminatórias joga apenas em 5 de setembro de 2024, contra o Equador, em casa, pela sétima rodada.

Retrospecto

Seleção Brasileira em 2023:

1×2 Marrocos

4×1 Guiné

2×4 Senegal

5×1 Bolívia

1×0 Peru

1×1 Venezuela

0x2 Uruguai

1×2 Colômbia

0x1 Argentina

9 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, 15 gols marcados e 14 sofridos.

FICHA TÉCNICA

BRASIL 0 X 1 ARGENTINA

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 21 de novembro de 2023

Horário: 21h30 (de Brasília)

Cartões amarelos: Gabriel Jesus, Raphinha, Carlos Augusto (Brasil)

Cartão vermelho: Joeliton (Brasil)

GOL: Otamendi, aos 17 do 2ºT (Argentina)

BRASIL: Alisson, Emerson Royal, Marquinhos (Nino), Gabriel Magalhães (Joeliton) e Carlos Augusto; André e Bruno Guimarães (Douglas Luiz); Raphinha (Endrick), Gabriel Jesus, Rodrygo e Gabriel Martinelli (Raphael Veiga).

Técnico: Fernando Diniz

ARGENTINA: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña (Tagliafico); Rodrigo De Paul, Enzo Fernández (Paredes), Mac Allister, Lo Celso (Nicolás González); Lionel Messi (Di Maria), Julián Álvarez

Técnico: Lionel Scaloni