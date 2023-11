“Idoso é atropelado por ônibus articulado próximo ao Terminal do Capão Raso: Vereadores exigem campanha de conscientização”

Idoso é atropelado por ônibus articulado ao lado do Terminal do Capão Raso

Um idoso foi vítima de um acidente na região do Capão Raso, em Curitiba. Ele foi atropelado por um ônibus articulado próximo ao Terminal do Capão Raso. O incidente ocorreu na tarde de hoje e chamou a atenção dos moradores da região.

O idoso, que não teve sua identidade revelada, foi socorrido imediatamente e encaminhado para o hospital mais próximo. Segundo informações preliminares, seu estado de saúde é grave.

Medidas de conscientização são propostas por vereadores

Diante desse trágico acidente, vereadores de Ponta Grossa estão propondo uma campanha de conscientização para evitar novos incidentes desse tipo. A ideia é alertar os motoristas sobre a importância de respeitar as leis de trânsito e garantir a segurança de todos os pedestres.

Essa campanha visa conscientizar os condutores de ônibus e demais veículos sobre a necessidade de atenção redobrada ao trafegar próximo a terminais de transporte público, onde há grande circulação de pedestres.

