“Idoso é atropelado por ônibus articulado próximo ao Terminal do Capão Raso: Um alerta sobre a segurança nas vias públicas”

Idoso é atropelado por ônibus articulado ao lado do Terminal do Capão Raso

Foto: Cristiano Vaz/Banda B

O acidente ocorreu ao lado do Terminal do Capão Raso, quando um idoso foi atropelado por um ônibus articulado. A vítima foi socorrida pelo socorrista Gesiel, do Siate do Corpo de Bombeiros.

Socorrista do Siate presta atendimento

Gesiel, socorrista do Siate do Corpo de Bombeiros, foi responsável por prestar atendimento ao idoso atropelado. A vítima recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhada para o hospital.

É importante ressaltar a importância de redobrar a atenção ao atravessar a rua, especialmente próximo a terminais de ônibus, onde o fluxo de veículos é intenso. A segurança no trânsito é responsabilidade de todos.

Fonte: www.bandab.com.br