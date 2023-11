“Jogos do Piá: resgatando as brincadeiras antigas e promovendo diversão em família”

Siga a Prefs no WhatsApp

A Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) vai promover nos próximos sábados (25/11 e 2/12) as duas últimas edições do ano dos Jogos do Piá. As tradicionais brincadeiras vão divertir os curitibinhas e suas famílias nas regionais Bairro Novo, CIC, Matriz, Boa Vista e Tatuquara.

“Os Jogos do Piá buscam o resgate das brincadeiras antigas, que os nossos pais e avós gostavam. Nosso objetivo é que as famílias deixem um pouco o celular e os computadores de lado e venham participar de uma atividade sadia e de brincadeiras”, explicou o secretário do Esporte, Lazer e Juventude, Carlos Pijak Jr.

Com a temática “Brinque de elástico e pule corda”, profissionais da Smelj estarão no local para orientar atividades que oportunizam que as mais diversas gerações se divirtam juntas. As crianças poderão pular elástico com seus familiares e amigos relembrando essa brincadeira muito praticada antigamente, bem como o pular corda ao som das cantigas.

Os jogos contam ainda com pintura no papel kraft, perna de pau, bolinha de gude, bete ombro e futebol de botão, ping-pong, chinelão e brincadeiras de acerte o alvo.

Veja os locais das brincadeiras e festivais gratuitos

Data: 25 de novembro

Horário: Das 13h às 17h

Bairro Novo

Escola Municipal – Centro de Educação Infantil Carlos Drumond de Andrade (R. Jandaia do Sul, 50 – Sitio Cercado)

Cidade Industrial de Curitiba

Escola Municipal Dario Persiano de Castro Vellozo (R. Des. Cid Campelo, 4630 – CIC)

Matriz

Escola Municipal Noely Simone de Avila (R. Aquelino Orestes Baglioli, 120 – Prado Velho)

Data: 2 de dezembro

Horário: Das 13h às 17h

Boa Vista

Escola Municipal – Centro de Educação infantil Romário Martins (R. David Bodziak, 828 – Cachoeira)

Tatuquara

Escola Municipal Professora Joana Raksa (Rua Francisca Beralde Paolini, 99 – Caximba)

As atividades esportivas, físicas e de lazer da Prefeitura fazem parte da política pública Curitiba Viva Bem, uma das principais agendas da gestão do prefeito Rafael Greca, assim como a mobilidade urbana, sustentabilidade, empreendedorismo de impacto, cultura da inovação como processo social e cidade educadora. A importância da saúde e do bem-estar para os curitibanos motivou a Prefeitura a mobilizar todas as áreas da gestão pública, que estão ampliando as ações de forma conjunta através do Curitiba Viva Bem.

