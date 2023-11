Pedala Metropolitano 2023: Inscrições abertas para percurso desafiador entre Curitiba e Fazenda Rio Grande

Siga a Prefs no WhatsApp

Estão abertas as inscrições para mais uma edição do Pedala Metropolitano 2023, que acontece no próximo dia 3 de dezembro. Nesta edição, o percurso ciclístico será entre Curitiba e a vizinha Fazenda Rio Grande. A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas até o dia 30/11.

Nesta oportunidade os ciclistas vão partir do Parque Lago Azul (Rua Colomba Merli, 831 – Umbará) e irão percorrer um trecho de 24 quilômetros. No final, os esportistas chegam novamente no Parque Lago Azul.

O percurso será desafiador com muitas subidas, passando por trecho de estrada de chão e asfalto. Haverá parada para hidratação no Centro Multi Eventos de Fazenda Rio Grande.

Devido à alta intensidade da atividade, a pedalada não é recomendada para iniciantes. Será permitida apenas a participação de maiores de 15 anos e é recomendada a utilização de capacete.

A Setran e a Guarda Municipal de Curitiba, além da Faztrans e Guarda Municipal de Fazenda Rio Grande, farão a segurança dos ciclistas. Além disso, haverá ambulâncias com médico dando suporte durante todo o percurso, monitores ciclistas e motociclistas em apoio.

Pedala Metropolitano Curitiba-Fazenda Rio Grande

Data: domingo (3/12)

Horário: 8h

Saída/chegada: Parque Lago Azul (Rua Colomba Merli, 831 – Umbará)

Distância: 24 km

Inscrição: Guia Curitiba

As atividades esportivas, físicas e de lazer da Prefeitura fazem parte da política pública Curitiba Viva Bem, uma das principais agendas da gestão do prefeito Rafael Greca, assim como a mobilidade urbana, sustentabilidade, empreendedorismo de impacto, cultura da inovação como processo social e cidade educadora. A importância da saúde e bem-estar para os curitibanos motivou a Prefeitura a mobilizar todas as áreas da gestão pública, que estão ampliando as ações de forma conjunta através do Curitiba Viva Bem.

