Prefeitura de Curitiba requalifica 247 ruas em apenas seis meses

No primeiro semestre deste ano, a Prefeitura de Curitiba realizou obras de pavimentação em 247 ruas de 50 bairros, pertencentes às dez administrações regionais. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), pasta que coordena as intervenções, isso significa que uma média de 41 ruas foram requalificadas por mês no primeiro semestre, mais de uma por dia.

Desde janeiro, foram finalizadas 255 ações de requalificação de ruas, algumas com obras em mais de um trecho, perfazendo a aplicação de 116 km de asfalto novo.

As obras fazem parte do programa Asfalto Novo, de requalificação da malha viária da cidade. Pelo programa, Curitiba recebeu mais de 876,7 km de asfalto novo desde 2017, com 1.795 ruas contempladas. Intervenções foram coordenadas pela Secretaria de Obras.

“Nestes seis meses levamos asfalto novo para mais de uma rua por dia, em todas as 10 regionais administrativas da cidade. Estamos gerando novos postos de trabalho e os curitibanos podem ir e vir com mais conforto e qualidade de vida”, disse o prefeito Rafael Greca.

Bairros contemplados

Foram realizadas intervenções nos bairros Abranches, Água Verde, Alto Boqueirão, Bacacheri, Bairro Alto, Barreirinha, Bigorrilho, Boa Vista, Boqueirão, Butiatuvinha, Cabral, Cachoeira, Cajuru, Campina do Siqueira, Campo Comprido (Norte). Campo Comprido (Sul), Campo de Santana, Capão da Imbuia, Capão Raso, Caximba, Centro, Cidade industrial, Cristo Rei, Fanny, Fazendinha, Guabirotuba, Hauer, Jardim das Américas, Lindóia, Mossunguê, Novo Mundo, Orleans, Parolin, Pilarzinho, Pinheirinho, Portão, Prado Velho, Santa Cândida, Santa Felicidade, São Braz, São Lourenço, Seminário, Sítio Cercado, Tarumã, Tatuquara, Tingui, Uberaba, Umbará, Vista Alegre e Xaxim.

Na cidade toda

Para o secretário de Obras Públicas, Rodrigo de Araújo Rodrigues, além da capilaridade do projeto asfalto novo, que acontece em todas as regiões da cidade, outro marco importante é o volume de trabalho registrados neste primeiro semestre de 2023.

“São 116 km de asfalto novo em seis meses. Se levarmos em conta apenas os dias úteis, chegamos a 1km por dia de asfalto novo na cidade, uma conquista importante para a população curitibana, levando em conta que as solicitações de asfalto estão entre as mais pedidas nas participações do Fala Curitiba”, citou Rodrigues.

As ações do programa Asfalto Novo priorizam as vias onde há escolas e unidades de saúde, as que servem de ligação entre bairros, que estão no itinerário do transporte coletivo, além das solicitadas pela população pelo programa Fala Curitiba.

O impacto das obras está na melhoria nos corredores de ônibus e a consequente melhora das rotas e acessibilidade do transporte público, o desenvolvimento econômico local, com a valorização imobiliária, atração de investimentos e fomento ao comércio, além e estimular a participação e o engajamento da comunidade no planejamento e execução das obras de pavimentação que podem ser solicitadas nas audiências públicas da Prefeitura.

Trabalho elogiado

Entre as ruas com obras concluídas neste ano está a Anne Frank, entre as ruas Doutor Bley Zornig e Italino Peruffo, no bairro Boqueirão. A requalificação foi executada ao longo de 1.520m da vida.

O encanador Joaram Ster Augusto Jr, de 56 anos, nasceu e cresceu na Rua Anne Frank. “A rua nunca esteve tão boa. Antes da reforma tinha muito desnível que agora não tem mais, muito melhor pra trafegar por aqui”, elogiou.

Em outra região da cidade, no bairro Sítio Cercado, a Prefeitura levou asfalto novo para a Rua Sertaneja, entre as ruas Izaac Ferreira da Cruz e Apucarana, numa extensão de 778m. “Agora o pó diminui muito, tanto em casa quanto na lanchonete, mas a maior diferença é o humor das pessoas. Elas vinham aqui comer e reclamavam dos buracos e tudo mais, agora até elogiam”, revelou Paulo Roberto Rupp, proprietário da lanchonete Mister Chapéu.

Fernanda Guedes, que mora há 15 anos na Rua Lamenha Lins, elogiou o novo pavimento da via. A rua recebeu asfalto novo em 1.445m de extensão, entre a Avenida Presidente Kennedy e a Professor Leônidas Ferreira da Costa, no Parolin. “Nós trabalhamos com o transporte de várias peças delicadas para eventos. Antes da reforma tínhamos que tomar muito cuidado na saída e chegada para não quebrar nada por causa dos buracos, agora é uma preocupação que não existe mais porque a rua ficou um tapete”, comemorou.

Fonte:cgn.inf.br