Programação do Festival de Férias de Inverno para estudantes de Curitiba a partir de segunda-feira

Na próxima segunda-feira (17/7), começa mais uma edição do Festival de Férias de Inverno da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj). A programação vai até a sexta-feira (21/7), com atividades de lazer nas dez regionais, sempre das 14h às 17h. Estão previstas brincadeiras e atividades recreativas variadas e itinerantes para crianças de todas as idades.

Serão oficinas manuais e de pintura, além de brinquedos infláveis e festivais esportivos em diferentes modalidades, como vôlei, futebol, tênis de mesa, minitênis, minigolfe, badminton e circuito de bicicleta.

“Nosso objetivo é oferecer opções divertidas, que mesmo com temperaturas mais baixas tirem as crianças de casa e estimulem a criatividade e favoreçam o desenvolvimento e o convívio social”, disse o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Carlos Pijak Jr.

A expectativa é que sejam atendidas mais de 20 mil crianças, adolescentes e jovens durante o período do Festival.

A primeira edição do Festival de Férias de Inverno aconteceu em 1996 e, desde então, conta com ampla participação da comunidade.

Aulas Abertas

Outra novidade neste ano são as aulas abertas para toda a comunidade. A intenção da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude é oferecer a oportunidade para quem ainda não está praticando atividade física conhecer um esporte e começar a se mexer, não importa a idade.

“Será uma semana de programação especial onde vamos oferecer aulas gratuitas em todas as regionais de Curitiba. Quem ainda não pratica alguma atividade física essa é a hora de conhecer, se divertir e sair do sedentarismo” afirmou Pijak.

Confira a programação

Festival de Férias de Inverno

Data: De 17/7 a 21/7

Horário: das 14h às 17h

Entrada: gratuita

Locais das atividades

BAIRRO NOVO

17/07 – CEL Xapinhal – Rua Francisco Claudino Ferreira, 1000 – Sítio Cercado

18/07 – CEL Bairro Novo – Rua Ourizona,1681 – Sítio Cercado

19/07 – Rua Deputado Pinheiro Junior s/n – Umbará

20/07 – Praça José Egydio Busnardo – Rua Sant’Ana do Itararé, 590 – Sitio Cercado

21/07 – Praça Emirados Árabes Unidos – Rua Astorga, 699. Sítio Cercado.

BOQUEIRÃO

17/07 – Escola Municipal Jornalista Arnaldo Alves da Cruz – Rua Maria Marques de Camargo, 330 – Alto Boqueirão

18/07 – Praça Agostinho Legró – Rua Ten. Cel. Villigran Cabrita, 1017 – Boqueirão

19/07 – Praça São Paulinho – Rua William Booth X R. Tenente Tito Teixeira De Castro

